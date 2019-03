Állati

5G hálózat - már 300 madár pusztult el a tesztelés miatt?

Nagyon sok tanulmány és cikk jelent meg már korábban is arról, hogy a mobilhálózatok veszélyesek, de természetesen ennek ellenkezőjéről is rengeteget írtak az újságok. Még előttünk áll az 5G bevezetése, Hágában viszont történt valami, ami aggodalomra adhat okot. A mai generáció számára elképzelhetetlen az élet mobiltelefon, illetve wifi nélkül. Imádunk kapcsolódni a hálózatokhoz, amikor várakoznunk kell az orvosnál, vagy, amikor utazunk.



Az Agrároldal.hu bukkant az Epovhtimes portál cikkére, miszerint az 5G tesztelésekor Hollandiában nem kevesebb, mint 298 teljesen egészséges madár hullott el! A hírek szerint két hágai parkban is találtak feltehetően ugyanakkor elpusztult madarakat, a Huijgenspark egyes részeit ezután lezárta a rendőrség, és megtiltották a kutyák sétáltatását is. A tetemeket megvisgálta a holland élelmiszerhatóság, a Wildlife Health Center és a Wageningen Egyetem állatorvosi laboratóriuma is. Megállapították, hogy az elpusztult madarak nem voltak betegek, egyszerűen lehullottak a fákról. Sharon Lexmond a De Wulp Bird Sanctuary-tól elmondta, hogy a madarak valószínűleg szívmegállás miatt haltak meg.



Csak egy héttel később derült fény arra, hogy a HS Tele Center tetején röviden a madarak elhullása előtt új mobiladót építettek, ami alulról nem látható. Ez az árbóv 5G átviteli és vételi rendszerrel van felszerelve, egyelőre azonban csak feltételezhető, hogy a madarak egy 5G kísérlet áldozatai voltak. Bizonyítani még nem sikerült a dolgot, az viszont kiderült, hogy a teszt 7.4 GHz-es csúcsfrekvencián történt, ami 4,05 cm-es hullámhossznak felel meg, ez pedig képes rezgéseket létrehozni a szervezetben.



Egyes szemtanúk azt is állítják, hogy a parkban található kacsák furcsán viselkedtek, szinte mindannyian egy időben dugták víz alá a fejüket, mintha megpróbálnának valamit elkerülni. Páran megpróbáltak elrepülni, azonban néhány szárnycsapás után visszaestek a vízbe, szédülten. Eléggé furcsa, bennem azért felmerül a kérdés, hogy milyen hatást gyakorol majd az 5G az emberi szervezetre…