Kiberbiztonság

EP-választás - Hackertámadásokra figyelmeztet a Microsoft

hirdetés

Több, a demokráciával foglalkozó szervezetet ért hackertámadás a tavalyi év utolsó hónapjaiban, ezért a Microsoft 12 európai országban elérhetővé teszi AccountGuard nevű kiberbiztonsági szolgáltatását az európai parlamenti választások előtt - tudatta szerdán a vállalat ügyfélbiztonsági és -bizalmi alelnöke, Tom Burt.



A vállalat honlapján közzétett blogbejegyzésben Burt azt írta, hogy a Német Külügyi Tanács, a The Aspen Institute és a The German Marshall Fund alkalmazottait érte adathalász célú hackertámadás. Az amerikai vállalat 104 támadásról ír, amelyeket az említett szervezetek alkalmazottai ellen kíséreltek meg Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban, Romániában és Szerbiában 2018 szeptembere és decembere között.



"A Microsoft fenyegetéselemző központja továbbra is vizsgálja a támadások eredetét, de meggyőződésünk, hogy jelentős részük attól a csoporttól származott, amelyet mi Strontiumnak nevezünk" - írta a Microsoft blogján Tom Burt.



A Strontium annak a hackercsoportnak a másik neve, amelyet az amerikai elhárítás APT28-ként vagy Fancy Bearként azonosított, és amely minden valószínűség szerint az orosz katonai hírszerzéshez (GU) kötődik.



A Microsoft ezért 12 újabb európai országban teszi elérhetővé AccountGuard nevű programját, amelyet ott eddig csak két helyen volt nyújtottak. Az Egyesült Államok és Kanada mellett eddig az Egyesült Királyságban és Írországban elérhető szolgáltatás mostantól Franciaországban, Németországban, Svédországban, Dániában, Hollandiában, Finnországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Portugáliában, Szlovákiában és Spanyolországban is igénybe vehető. Az AccountGuard ingyenes, de csak azok tudják használni, akik előfizettek a cég Office365 nevű szolgáltatására.