Német lap

Egyre több hackertámadás éri a németországi kritikus infrastruktúrát

Egyre több hackertámadás éri Németországban az úgynevezett kritikus infrastruktúrát, köztük a távközlési hálózatokat, az áramszolgáltatók rendszereit és a közigazgatást - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap.



A szövetségi informatikai biztonsági hivatal (BSI) adatai szerint tavaly a második félévben 157 hackertámadást regisztráltak az ország működése és biztonsága szempontjából kritikus, létfontosságú infrastruktúra körébe sorolt rendszerek ellen. Ez jelentős növekedés az előző időszakhoz képest - emelték ki, hozzátéve, hogy 2017-ben egész évben 145, 2016-ban pedig 34 ilyen támadást jegyeztek fel.



A támadások természete is változóban van, korábban az információszerzés volt a leginkább jellemző cél, újabban pedig az irányítás átvétele és a szabotázs, a rendszerek működésének megzavarása, megbénítása.



A hackertámadások tényleges száma nagymértékben meghaladja a regisztrált esetek számát, mert számos cég az arculata, jó híre védelmében nem jelenti be a BSI-nél a támadásokat.



A lap szerint elkövetőként természetes módon számításba jöhetnek terroristák, de valószínűbb, hogy máshonnan érkezik a veszély. Idézték a legnagyobb lakosságú tartomány, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália alkotmányvédelmi hatóságának egy belső elemzését, amely szerint a hálózatok feletti tartós ellenőrzés megszerzésére irányuló kibertámadások hátterében külföldi hírszerző szolgálatok állhatnak.



A támadások indítéka sok esetben a "fenyegetési potenciál" megteremtése, vagyis jelzése annak, hogy "ha bosszantani akartok bennünket, mi csak megnyomunk egy gombot, és már bent is vagyunk a rendszereitekben" - írta a Welt am Sonntag.



Hozzátették: több ország, köztük Irán, Kína és Oroszország vezetése felhatalmazta a hírszerző szerveknél tevékenykedő hackereket a külföldi ipari létesítmények és közműhálózatok elleni szabotázsakciókra.