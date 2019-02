Tech

A cégek sikere a jól képzett IT-szakemberek megtalálásán múlik egy kutatás szerint

2019.02.17

A cégek számára a digitális átállás sikere azon múlik, hogy meg tudják-e találni a jól képzett IT-szakembereket - derül ki a Profession.hu és a Boston Consulting Group által készített tanulmányból, amely szerint nehézséget jelent, hogy 90 százalékuk csak online térben keres állást, általában 4 lehetőséget pályázik meg és legtöbbször két héten belül elhelyezkedik, miközben 39 százalékuk két évet sem dolgozik egy munkahelyen.



A Profession.hu adatbázisa szerint az információs technológiában jártas szakemberek az ország területi eloszlását tekintve főként Budapesten és vonzáskörzetében, illetve Győr-Moson-Sopron, Fejér, Hajdú-Bihar és Csongrád megyében találhatóak.



Az elemzés szerint a technológiai átalakulás eredményességét az is meghatározza, hogy egy cég milyen mértékben tudja a hagyományos munkakörökben dolgozó kollégák digitális készségeit fejleszteni. A folyamatos képzésekre már csak azért is szükség van, mert az utóbbi években lezajlott technológiai fejlődés hatására a nem IT-jellegű állásokban is igénylik a munkaadók, hogy az alkalmazottak kezelni tudják például a mobil felületeket, a social mediát (közösségi média felületek), valamint képesek legyenek a magas fokú adatelemzésre.



A Profesion.hu teljes adatbázisára kiterjedő 2014 és 2018 közti elemzése szerint a vizsgált időszakban - amikor 60 000, illetve 105 000 nem IT-jellegű álláshirdetést vetettek össze - legalább 67 százalékkal emelkedett azoknak a pozícióknak a száma, ahol a munkaadó elvárásként jelölte meg a magas fokú adatelemzést.



A tanulmány szerint a vállalatok emberierőforrás-stratégiáinak a kialakításánál is fontos szerepet kell kapnia a digitalizációnak, részben az IT-szakemberek megfelelő elérése érdekében, részben pedig azért, hogy a munkaerővel összefüggő folyamatokat képes legyen adatok formájában kezelni és értelmezni.



A tanulmány megállapításai a Profession.hu adatbázisának adatain, illetve a Profession.hu és a Boston Consulting Group közös, 2018-ban készített Decording Global Talent című felmérés eredményein alapulnak. A felmérésben 197 ország 400 ezer munkavállalóját kérdezték meg, a vizsgálatban 12 000 magyarországi munkavállaló vett részt.