Az EU elfogadta Japánnal az adatvédelemről szóló megfelelőségi határozatot

A japán bűnüldöző hatóságok adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatban benyújtott európai panaszok kivizsgálására és megoldására szolgáló rendszert hoznak létre. 2019.01.24 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió (EU) elfogadta Japánnal a személyes adatok védelméről szóló megfelelőségi határozatot, amely Japán által is elfogadott egyenértékű határozattal együtt megteremti a világ legnagyobb biztonságos adatáramlási térségét - közölte az uniós bizottság szerdán.



Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos tájékoztatása szerint megfelelőségi határozat fő elemei között vannak két adatvédelmi rendszer közötti számos különbséget áthidaló szabályok.



Ezek részét képezi például az érzékeny adatok védelmének megerősítése, az európai személyes adatok Japánból más országba történő továbbítására vonatkozó feltételek szigorítása, valamint a hozzáféréshez való egyéni jogok gyakorlása. E szabályok kötelezőek lesznek az EU-ból adatokat importáló japán vállalatok számára, a jogok pedig a független japán adatvédelmi hatóság és a bíróságok előtt érvényesíthetők - közölte.



Beszámolt arról, hogy a japán kormány biztosítékokat nyújtott nemzeti hatóságai bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú hozzáférésére vonatkozóan is. Szavatolja, hogy a személyes adatok ilyen felhasználása a szükséges és arányos mértékre korlátozódjon, és független felügyelet, valamint hatékony jogorvoslati mechanizmusok alá tartozzon.



Mint közölte, a japán bűnüldöző hatóságok adatokhoz való hozzáférésével kapcsolatban benyújtott európai panaszok kivizsgálására és megoldására szolgáló rendszert hoznak létre.



A megfelelőségi határozatok kiegészítik a 2019 februárjában lép hatályba lépő EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodást. Az európai vállalatok a japán kereskedelmi partnereikkel történő szabad adatáramlás mellett élvezhetik a 127 millió japán fogyasztóhoz való hozzáférés előnyeit is - tette hozzá az uniós biztos.



A davosi Világgazdasági Fórumon tartózkodó Abe Sindzó japán miniszterelnök, a megfelelőségi határozat elfogadását követően tett nyilatkozta szerint immáron nem a tőke, hanem az adatok azok, amelyek összekötnek és mindent irányítanak, segítve a gazdagok és a kevésbé kiváltságok közötti szakadék csökkentését.