Milliók jelszavát lopták el ismét - ellenőrizze, vajon az önét is?

Az Index.hu cikke szerint a MEGA nevű fájlmegosztóra töltötték fel valakik a rengeteg adatot, Collection#1 néven.



Összesen 2,69 milliárd bejegyzés van benne, az ismétlődéseket és a szemetet kiszűrve így is 1,16 milliárd felhasználónév-jelszó páros lett nyilvános.



A számok óriásiak, nem kizárt, hogy korábban már kiszivárogtatott adatok is vannak köztük, de ami biztos: 140 millió olyan e-mail cím, illetve 10 millió olyan jelszó van köztük, amelyeket eddig még soha nem tettek közzé, azaz teljesen újonnan kiszivárogtatott adatokról van szó.



Az adatok többféle weboldalról származnak, köztük 47 magyar oldal is van – vagy legalábbis 47 olyan, aminek neve .hu-ra végződik. Persze, nem biztos, hogy igaz, hogy ezeket az oldalakat törték fel a felhasználók adataiért, hiszen a hackerek simán hazudhatnak erről…



Bárki megnézheti a Have i Been Pwned oldalon, érintett-e az e-mail címe a kiszivárogtatásban. Az oldalra fel is lehet iratkozni, hogy értesítést kapjon, ha újabb adatlopásra derül fény.