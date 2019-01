Tech

Kiszivárgott 773 millió e-mail-cím és rengeteg jelszó

Összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. 2019.01.17 18:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 87 GB-nyi, Collection #1 néven terjedő adathalmaz összesen 12 ezer fájlt tartalmaz - írja a Hvg.hu.



Itt vannak a pontos számadatok:

- a nyilvánosságra került lista összesen 2,69 milliárd bejegyzésből áll (pontos számot azért nem tudni, mert az adatok között ismétlődőek is vannak);

- a kiszivárgott felhasználónév, illetve jelszó páros 1,16 milliárdra tehető;

- míg jelszóból 21,2 milliót, egyedi e-mail-címből pedig 773 milliót találtak rajta.



A lista előbb egy népszerű hackerfórumon jelent meg, de utána a MEGA nevű fájlmegosztón is felbukkant.



Az adatlopás tényét és részleteit bemutató Troy Hunt kiberszakértő szerint a kiszivárgott listán szereplő adatelemek több ezer forrásból származnak, azaz nem egy konkrét szolgáltatást vagy adatbázis feltörésével jutottak hozzá ismeretlenek. Az is biztos, hogy a feltört oldalak listáját mutató részén 47 magyar található (ezek mind .hu-ra végződnek), de a konkrét szám akár több is lehet, hiszen .com-ra is végződhet egy-egy hazai működtetésű oldal.

A kiszivárgott adatok listáját otthoni felhasználóként nem lehet átfutni, azonban több olyan szolgáltatás is létezik, amely képes megerősíteni az adatlopás tényét, illetve cáfolni azt. Az egyik ilyen a kiberszakértő Hunt által üzemeltetett Have I Been Pwned oldal (ebből a Firefox-ba épült verzió is van). Fontos, hogy ez nem csak a mostani esetnél tud bizonyítékul szolgálni, akkor is érdemes ránézni, ha más okból tapasztaltunk furcsaságot e-mail-címünknél. Azoknak pedig főleg tanácsos látogatni, akik több postafiókot üzemeltetnek.



A szolgáltatásból egy jelszókeresős verzió is létezik, ahol arra kereshetünk rá, hogy az egyes szolgáltatásokhoz használt jelszavaink veszélybe kerültek-e valamilyen adatlopásos ügy során, mint amilyen a mostani is.