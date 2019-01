Internet

Kiderült, kik terjesztik a legtöbb álhírt a Facebookon

Eddig csupán sejteni lehetett, kik terjesztik a legtöbb álhírt a közösségi médiában, ám egy nagyobb kutatás ezt most megerősítette. A New York és a Princeton Egyetem kutatói szerint az idősebbek, főként a 65 éven felüliek okolhatók ezért.



A két egyetem kutatása szerint ebben a kérdésben a származás, vagy a nem egyáltalán nem számít, sőt még a végzettség sem. A kor azonban annál inkább: minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel oszt meg valótlanságokat - írja a The Verge.



A kutatók még 2016-ban vágtak bele a felmérésbe, amelyhez összesen 3500 amerikai Facebook-felhasználót kérdeztek meg, fiatalokat és időseket egyaránt. Mint kiderült, a 65 évnél idősebb facebookozók 11 százaléka osztott már meg álhírt, míg a 18 és 29 év közötti korosztály csupán 3 százaléka tett közzé ilyesmit.



A kutatók szerint az idősebbek nem csak hogy elhiszik a valótlan híreket, igen gyakran posztolnak is ilyen tartalmakat.