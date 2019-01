Sok pénz jár a hibák jelentéséért

Szakjogász: az unió jó irányba próbálja terelni a hekkereket

Ormós Zoltán internetes szakjogász szerint az unió a jó irányba próbálja terelni a hekkereket azzal, hogy akár több tízezer eurót is fizet általa használt programok hibáinak megtalálásáért és jelentéséért.



A szakértő az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában azt mondta, akár 90 ezer eurót is fizet az unió, ha egy hekker megtalál és jelent egy hibát azokban a programokban, amelyeket az unió közigazgatási szervei használnak. Hozzátette: ezeknek a hibáknak van feketepiaci értéke, az internet "sötét bugyraiban" kereskednek velük. A hekker is bűncselekményt követ el akkor, ha bűnözők megbízásából tár fel ilyen kódokat - hívta fel a figyelmet.



Magyarország kiberbiztonságával kapcsolatban Ormós Zoltán azt mondta, közepes problémának számít a fertőzöttség, a magyar nyelv ugyanis jelentős védelmet nyújt: sokan nem beszélik a nyelvet, és aki helytelen magyar mondatokkal írt programokkal akar becsapni embereket, az hamar lebukik. Ugyanakkor a Magyarországra irányuló támadások nagy hatásfokúak, mert az emberek informatikai tudatossági szintje alacsonynak mondható, általában nem kezelik megfelelően a jelszavakat és azok generálása sem eléggé körültekintő - hívta fel a figyelmet.