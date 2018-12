Tech

Kibertámadás ért több amerikai újságot

Kibertámadás miatt a The Los Angeles Times, a Chicago Tribune, a Baltimore Sun és más, a Tribune Publishinghez tartozó lapok kiszállítása is késett szombat reggel - írja BBC alapján a hvg.hu. A támadás a New York Times és a Wall Street Journal nyugati parti kiadásait is érintette.



A Los Angeles Times információi szerint a támadás nem az Egyesült Álllamokból érkezett. A rosszindulatú szoftvert pénteken vették észre.



Egy LA Timesnak nyilatkozó névtelen forrás szerint a támadás nem arra irányult, hogy információkat szerezzenek, a szerverek működését akarták megzavarni. Ezt a Tribune Publishing szóvivője is megerősítette: mint elmondta, a támadás az újságok publikálásához és terjesztéséhez szükséges rendszert célozta meg, és az összes általuk kiadott lapot érintette.



A Belbiztonsági Minisztérium igyekszik megismerni az eset körülményeit, az FBI egyelőre nem kommentálta az ügyet.