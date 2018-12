Tech

iPhone Xs Max: Nem elég hogy drága és megbukott, még ki is gyulladhat?

hirdetés

Josh Hillard, egy iPhone XS Max tulajdonos az amerikai Ohio állam Columbus városából rémisztő történetet osztott meg. A férfi azt állítja, hogy december 12-én, míg ebédszünetet tartott, egyszereűn kigyulladt a farzsebében a telefonja. Először fura szagot érzett, majd elképesztő égető érzést a hátsózsebéből, ami megégette a bőrét is.

"Nem volt más választásom, mivel nők is voltak a szobában, kirohantam onnan, lerúgtam magamról a cipőm és szinte letéptem magamról a nadrágom, amilyen gyorsan csak tudtam. Közben egy kollégám a segítségemre sietett egy tűzoltó készülékkel, mert hallotta ahogyan szenvedek" - mesélte a férfi.



"Ez idő alatt rengeteg füstöt lélegeztem be, a nap folyamán pedig előkerültek a biztonsági kamera felvételei is. Este elmentem a közeli Apple store-ba és elmondtam mi történt, az üzletvezető pedig egy technológust hívott" - tette hozzá.

Mindenesetre Hillard nem kért egy új iPhone-t az Apple-től, mivel úgy véli, hogy ez nem a megoldás. Kártérítést kér az incidens miatt, nem csak az égett ruhái miatt, hanem arra az időszakra is, ameddig nem tudta használni a telefont. Bár Hillard még nem indított keresetet az Apple ellen, fontolgatja, hogy megteszi, ha az Apple nem oldja meg hamarosan a problémát.

Bár az eset nem feltétlen jelenti azt, hogy általános jelenségről van szó, de nem árt észben tartani, hogy megtörténhet!