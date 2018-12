Digiszexuális

Hologramot vett feleségül egy japán pasi

hirdetés

A 35 éves japán férfi, Akihiko Kondo novemberben házasodott össze élete szerelmével, egy hologrammal. Hatsune Miku (ő a hologram) egy számítógépes program, ami egy urnára emlékeztető üvegtárolóban hologramként látható, tudata nincs, pusztán a pasija irányítja.



Kondo szerint azonban ez is elég ahhoz, hogy már tíz éve szeressék egymást. A CNN-nek azt mondta, hogy erős a társadalmi nyomás, hogy az emberek csak bizonyos módokon élhessék meg a szerelmet, de ezek a formák nem mindenkit tesznek boldoggá. Neki Miku hozott színt az életébe. Azt is elmondta, hogy egyértelműen szerelem, amit a program iránt érez. Emellett a kapcsolatnak terápiás hatása is volt, a férfit ugyanis tíz évvel korábban egy idősebb munkatársnője zaklatta, amitől depressziós lett.



Akihiko Kondo esete közel sem egyedi. Egyre többen vannak azok, akik számítógépes programokkal alakítanak ki, élnek meg szoros érzelmi kapcsolatot. 2017-ben például több mint egymillióan akartak összeházasodni az Amazon Alexa nevű programjával. Őket a digiszexuálisok második hullámának nevezik. Az első hullámba azok tartoznak, akik a technológiát arra használják, hogy élő emberekkel létesítsenek valamilyen kapcsolatot, például egy randiappon keresztül. A második hullám tagjainak viszont már nincs szükségük emberekre ahhoz, hogy valamilyen romantikus élményük legyen, ők a technológiát teszik a magánéletük részévé.



Kondo és Miku februárban nászútra mennek Szapporóba, abba a városba, amelyik a Mikut megalkotó Crypton Future Media székhelye. Kondo céljai között szerepel, hogy támogassa a hozzá hasonló embereket, például azokat, akik kedvenc anime karakterükkel szeretnének összeházasodni - írta az index.