Itt a családbarát szexrobot, játszhat vele a gyerek is

Aaran Lee Wright és Samantha

Egyre inkább terjednek és egyre intelligensebbek a különféle szexrobotok. Már olyan modellt is készítettek, ami képes nemet mondani a gazdájának, ha úgy "érzi”, nem megfelelően közelednek hozzá.



Ez eddig oké, fejlődik a technika, ám a Samantha nevű modell most kicsapta a biztosítékot a briteknél.



A robot egyik tulajdonosa, Aaran Lee Wright az ITV This Morning című adásában a szexjátékszerével jelent meg, és arról beszélt, hogy mennyire családbarát a mesterséges intelligenciával bíró Samantha.



A gép bőre alatt szenzorok kaptak helyet, így elméletben képes reagálni az emberi közeledésre, a motorizált kezek, csípő és egyéb testrészek pedig úgy lettek kialakítva, hogy minél nagyobb örömet tudjon szerezni a tulajdonosának. De ez még nem minden, hiszen akár ki is kapcsol, ha nem viselkednek vele rendesen, sőt helyet kapott benne egy úgynevezett családi mód is, amit bekapcsolva a szexrobot szövege kevésbé lesz szexuális töltetű és az érintésekre is másképp reagál.



Sokan már ezt is eléggé betegnek tartják, ám az igazi felháborodás csak akkor következett, mikor Wright élő adásban kijelentette, mennyire remeknek tartja ezt a funkciót, hiszen így a gyerekek is játszhatnak Samanthával. Mint mondta, három- és ötéves kislányai gyakran együtt tévéznek a robottal.



Wright felesége nem aggódik a gép miatt, egyenesen egy családtaghoz hasonlította. A szakértők viszont nagyon más véleményen vannak, szerintük a családbarát szexrobot rendkívül káros, főként a gyerekekre nézve.



A De Montfort Egyetem robotkultúra és mesterséges értelem etikaprofesszora szerint egy ilyen robot rendkívüli módon torzíthatja a gyerekek világképét. "Egy lánygyermek úgy nő fel, hogy azt fogja gondolni, azért került ide ez a baba, mert anya nem volt elég szép – vajon ez fog történni velem is?” – nyilatkozta Dr. Kathleen Richardson.



"Egy ilyen eszköz azt sugallja számukra, hogy a nők csak bizonyos dolgokra valók, és ezen minták szerint fognak intim kapcsolatba kerülni másokkal – ez rendkívül kártékony” - tette hozzá.