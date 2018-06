Adatvédelem

Nálunk is népszerű facebookos kvíz a legújabb adatbotrány főszereplője

A NameTests.com által kezelt kvízek gyakorlatilag bármely harmadik félnek kiadták a felhasználók adatait, aki ezeket lekérte. 2018.06.29 13:01 ma.hu

A Cambridge Analytica adatlopási botránya után újabb hasonló ügyekre derült fény, a Facebook is bejelentette, hogy vizsgálni kezdi a felhasználók adatait kezelő appokat. Már több száz ilyen app működését felfüggesztették, de nagyon úgy tűnik, hogy a közösségi portál több erőforrást állított az imidzsének helyreállítására, mint a valós problémák kezelésére.



A TechCrunch cikke szerint 120 millió havi felhasználó személyes adatait szivárogtatta ki egy világszerte ismert kvíz, jóval azt követően is, hogy erről a Facebookot értesítették. A vállalatot még a Cambridge Analytica botrány kellős közepén, áprilisban értesítették a kvízzel kapcsolatos problémákról, ám az app még egy hónappal később is aktív volt, és még egy hónap telt el, mire a hibákat kijavították.



A NameTests.com által kezelt kvízek gyakorlatilag bármely harmadik félnek kiadták a felhasználók adatait, aki ezeket lekérte, ezt Inti De Caukelaire informatikai biztonsági kutató a Facebook saját hibabejelentő oldalán keresztül jelentette a cégnek. A kutató azt is kiderítette, hogy a NameTests a kvízkitöltők személyes adatait egy javascript fájlban tárolta, és ezekhez az adatokhoz gyakorlatilag bármely külső weboldal hozzáférhetett.



A NameTests a magyar facebookozók körében is nagy népszerűségnek örvend évek óta.



Nevek, nemek, születésnapok, profilképek, belépésre használt eszközök, fotók szivároghattak ki, attól függően, hogy milyen teszteket töltöttek ki az emberek. A szakember szerint legalább 2016 óta így működtek ezek a kvízek. Még nagyobb probléma volt, hogy a NameTests appokból kijelentkezve sem szűnt meg az adatszivárgás, ehhez a felhasználónak törölni kellett a cég böngészősütijeit.



A NameTests végül június 25-én megváltoztatta az app működését, bár azt is közölték, hogy nincs bizonyítékuk az adatok illetéktelen felhasználására. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem is történt ilyesmi.