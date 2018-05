Google

Időpontot kért a fodrásznál, asztalt foglalt egy étteremben a Google robot asszisztense - videó

A 2018-as I/O színpadán mutatta be Google Duplexnek elnevezett technológiáját a cég. Két élő telefonbeszélgetést hallhattak a jelenlévők, melyek során a Google személyi robot időpontot kért a fodrásznál és asztalt foglalt egy étteremben.



Külön érdekesség, hogy az asztalfoglalásnál volt egy kis gond, de nem a robot hibájából. Az éttermi alkalmazott nem értette, mit mond neki a Google Duplex. Hetedikére szeretett volna asztalt, ám az alkalmazott úgy értette, hét főre lesz. Néhány pontosító kérdés után végül megértették egymást, ez jól mutatja, hogy a robot képes olyan helyzeteket is megoldani, ahol nem megy minden simán.



"Évek óta dolgozunk ezen, és most úgy néz ki, hogy lassan összejön. Konkrétan az a célja, hogy foglalásokat intézzen elfoglalt embereknek, például szülőknek, akiknek elég sűrű a reggele" - mondta el a Duplexről a Google vezérigazgatója.