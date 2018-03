Testre szabott megoldás

Magnum: Kaliber az ügyvitelben

Magyar integrált ügyviteli rendszer forgalmazását kezdte meg több év próbaüzem után a gyártó, a Magnum IT Kft. 2018.03.02 14:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Máris majd ezer cég könyvelését, ügyvitelét látja el a Magnum Ügyviteli Rendszer Magyarországon.

Kattintson a képekre a nagyobb megjelenítésért!

Dobozos termékként vagy cégre, vállalatra szabva illetve akár könyvelőirodáknak is elérhető a szoftver. Bevezetés miatt most a tudásához képest igen versenyképes áron elérhető. Főbb elemei a könyvelés, számlázás, készlet, befektetett eszköz, házipénztár. Hamarosan a különálló bér és HR rendszerük is integrálódik a rendszerbe.

http://www.magnum.hu

A Magnum egy egységes ERP rendszer. Moduljai a Magnum Ügyviteli Programok külön-külön is használhatóak, de egyedi előnyeiket egyesíti a Magnum Vállalati Integrált Ügyviteli Rendszer. Mely ERP szoftver egybefoglalja őket, egységesíti adataikat, biztosítja a folyamatos információáramlást a programok között.

Gyorsabb munkavégzés

Indítópulttal (dashboarddal) is indulhat a rendszer - egyetlen gombnyomással elérhető komplex vezetői információkkal -, grafikonos megjelenítéssel, például az árbevétel időbeli ábrájával, termékenkénti vagy üzletkötőnkénti eredményességi összesítéssel.



A programban a „Kedvencek" menü a gyakran használt funkciókra beépített, tetszőlegesen összeállítható. Dokumentummenedzsert tartalmaz a rendszer a bejövő számlák, szerződések, iratok pdf-es iktatására és tárolására. Dolgozói közös naptárra és több munkafolyamat egyidejű végzésére van lehetőség. Egy munkafolyamatot is több felhasználó végezhet egy időben, egy cégben is lehet egyszerre könyvelni. A kiállított nyomtatványok pdf formátumban e-mail-en keresztül továbbíthatóak az ügyfeleknek is.

A szoftver használata egyszerű, a kezdők számára is könnyedén elsajátítható. A fejlesztők különösen nagy hangsúlyt fektettek az adatbevitel egyszerűségére, egyértelműségére. Ezen letisztultság mellett mégis komplex feladatok megoldására alkalmas az ERP rendszer, hogy az adatrögzítőn át a menedzsmentig mindenki igényének maximálisan megfeleljen. Az ügyviteliszoftver-elemek felépítésüknek köszönhetően igény szerint bővíthetőek, funkcióik, képességeik egymással integrálhatóak, így ésszerűen és költséghatékonyan igazíthatóak a cégek, vállalatok növekedéséhez és üzleti elvárásaikhoz.





Technikai háttér

Megbízható, különböző operációs rendszereken futtatható SQL alapú adatbázison működik a szoftver, ami nagyobb adatmennyiség esetén is összetett és gyors működést tesz lehetővé, különböző nagyságú cégekre optimalizálva. Nem szükséges hozzá külön adatbáziskezelőt vásárolni, mert a szoftverbe beépítetten tartalmaz egyet, így további költségeket lehet vele megspórolni. Ráadásul a beépített SQL motor nem méret vagy processzorszám korlátos, tehát egy idő után sem kell külön fizetős SQL-re áttérni vagy nagyobb liszenszet venni, amely bizonyos SQL motorokkal előfordulhat. Hálózaton vagy akár távolról is kezelhető a rendszer, például lehet távmunkában könyvelni, számlázni vele. Több telephelyen is használható egyidőben a szoftver. Könyvelőiroda ügyfeleinek vagy a managementnek riportokat is lehet készíteni, például a befizetendő adókat elektronikusan is küldhet a rendszer, de tetszőleges lekérdezések is végezhetőek.



Felhasználóként beállítható jogosultsági körökre épül a rendszer, minden személy csak annyit lát, amihez épp jogosultsága van. A szoftver, adattábla és egyéb beállítások is felhasználóként mentődnek, így másnap mindenki ott tudja folytatni a munkát, ahol tartott, ugyanazon beállításokkal.

A fejlesztőről Magnum IT Kft. Honlap: aaaa

Könnyű az áttérés

Hogy könnyű legyen az áttérés az új, korszerű rendszerre, támogatott az adatimportálás más rendszerekből, könyvelésből vagy számlázóról történő áttérés esetén. Érdemes a forgalmazóval felvenni a kapcsolatot, mielőtt elkezdjük kézzel bevinni az adatokat újra, hiszen ez felesleges munka lenne. NAV XML-ből is tud a Magnum importálni, hiszen ez már minden számlázó szoftvernek kötelező eleme.

Megjelenés

Korszerű, több ablakos megjelenése van a rendszernek, a legkorszerűbb technológiákat használja a termék. Személyre szabható a felület, a színek, megjelenés, valamint adatrácsok, menüpontok szintjén is. Adatrácsok szűrési eredményei exportálhatóak több formátumba (doc, pdf, xls stb.) Jól átlátható, gyors használatot biztosító menüpontokkal épül fel a program. Brandesítés, céglogóval ellátott dokumentumok (számla, levelek, stb.) megoldhatók.





Törvényi háttér

A folyamatosan változó törvényi előírásoknak megfelelő a működés, melyre garancia a fejlesztők, több mint 20 éves ügyviteli szoftverfejlesztési múltja. Kötelező hatósági adatszolgáltatásokat elvégzi a rendszer, a tételes 2018. július 1-jétől teljesítendő NAV online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségre már előkészített a rendszer.





További információ érhető el a gyártótól és termék weboldalán:



http://www.magnum.hu