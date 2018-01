Szolgáltatók

A januári számlákban már megjelenik az internet áfájának csökkentése

Januártól 18 százalékról 5 százalékra mérséklődött az internet-szolgáltatás áfája, a csökkentés az internetszolgáltatók januári számláiban jelenik meg, az áfa módosításával arányosan az előfizetési díjak is csökkentek. 2018.01.17 12:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Telenor, a Vodafone, a Magyar Telekom, a Digi Kft., és a UPC Magyarország Kft. egyaránt azt közölték, hogy érvényesítették díjaikban az áfacsökkentést, és erről a meglévő előfizetőiket a decemberben értesítették. Az áfacsökkentéssel kapcsolatos információk a szolgáltatók weboldalain is elérhetők, ahol a régi és az új árakat is össze lehet hasonlítani.



A Telenor kiemelte: tarifáik és szolgáltatásaik nettó díjai nem emelkedtek. A számlás előfizetéseknél az árcsökkenés a jogszabály alapján abban a számlázási ciklusban érvényesül először, amelyben az elszámolási időszak kezdete 2018. január 1. vagy azt követő időpont. Így a tavaly decemberben kezdődő és 2018. januárban záródó számlákban még minden esetben a 18 százalékos áfakulcs érvényesül. Közölték: mivel minden régi előfizetőnek lejár 2018. január 28-án a tavaly megkezdett számlázási ciklusa, ettől kezdve minden számlás előfizető már a csökkentett áron rendelheti meg és kapja a szolgáltatásokat.



A feltöltőkártyás előfizetéseknél az 5 százalékos áfa 2018. január 1-től érvényesül.



A Vodafone közölte, hogy minden lakossági ügyfélnél csökkentik a mobilinternetes csomagok díját, a cég nem tesz különbséget meglévő és új ügyfelek között. Az internet áfa csökkentéssel a Vodafone kínálatában már 1000 forint alatt érhető el az 1 gigabájt adatforgalmat kínáló Digitális Jólét Alapcsomag.



A Telekom közölte: azokban a csomagokban is érvényesíti az áfacsökkentést, amelyekben csak részelemként szerepel az internetszolgáltatás, mivel az egyes szolgáltatásokat külön tüntetik fel a számlákon.



A Digi Kft. tájékoztatása szerint az árcsökkenés a cég valamennyi internet-előfizetésében azonos az áfacsökkentéssel, így az ebből fakadó nyereséget teljes egészében átadták a fogyasztóknak. Új és meglévő előfizető közt nem tettek különbséget. A Digi valamennyi szolgáltatási területén egységes árazást alkalmaz, kizárólag az adott területen elérhető technológiai sajátosságokból adódhat a díjakban eltérés.



A UPC Magyarország Kft. is azt közölte, hogy az áfacsökkenést egy az egyben továbbadja az előfizetőknek, sőt több esetben az áfa-változás mértékénél nagyobb bruttó árcsökkenés is előfordul. Az internet áfa-változásának időszakában a többi, internetszolgáltatást nem tartalmazó csomagok árai sem változtak az ügyfelek számára hátrányos módon. Jelezték, hogy az internet előfizetések árát sok tényező befolyásolhatja, így a szerződés időtartama, vagy az akciós- és csomagajánlatok.