Okosságok

Megjött, itt az iPhone X

hirdetés

A frissen megnyitott Steve Jobs Theater színpadán mutatkozott be az új Apple Watch. A WatchOS 4 szeptember 19-étől lesz elérhető, új virtuális számlapján túl a pulzus és a szívritmus alaposabb monitorozásra is képes - például, ha valami rendelleneset tapasztal, azonnal jelez.



A harmadik generációs óra a hozzá tartozó telefontól teljesen függetlenül működik. Friss, Apple W2 névre hallgató, új kétmagos rendszerchipet kapott, amit 70%-kal gyorsabbnak tartanak elődjénél, de előre lépett a Wi-Fi-kapcsolat és az energiahatékonyság terén is. Állítólag a wifis, bluetooth-os, 4G-s kapcsolódással együtt is bírja majd az óra 18 órán át.



Nem lett nagyobb, mint az előző generáció, az LTE- és UMTS-kapcsolatot egy eSIM biztosítja, adott a GPS és a vízhatlanság is. Újdonság, hogy Siri az órán is beszél, telefonbeszélgetéseket pedig a beépített hangszóró segítségével vagy vezeték nélküli fülhallgatóval folytathatunk. Az Apple Music is mobil nélkül, óráról működik.

Az óra mellett bemutatták az új Apple TV 4K-t is, melynek a nevéből adódóan ultra HD felbontáson túl további újdonsága az élethűbb színélményt kínáló HDR technológia. Szeptember 22-én kerül piacra.

Ilyenek az új iPhone-ok

Elsőként az iPhone 8-at és 8 Plust mutatták be, a "teljesen új" dizájn kimerült abban, hogy a hátlapot fémről visszacserélték üvegre. A szokás szerint 4,7 és 5,5 hüvelykes kivitelben érkező telefonok képernyője a korábbinál (is) jobb színhűséget hoz, és hogy ezt biztosítsa, a True Tone technológiával igyekszik mindig a környezeti fényhez igazítani értékeit. A vízálló és porbiztos új iPhone-okba már egy hatmagos A11 Bionic chip került, melynek magjai a tavalyinál 25-70 százalékkal gyorsabb sebességgel dolgoznak, feladattól függően.



A még szebb, jobb és képzajmentesebb fotókat ígérő képfeldolgozásért felelős processzort teljes mértékben az Apple-nél tervezték. Az optikai képstabilizátor a kisebb iPhone-ba is bekerült. A nagyobban ezúttal is jobb (szenzorral felszerelt) kamera kapott helyet, állítólag ez a legjobb minőségű telefonos videókat készíti, amúgy a készülék sztereo hangszórókkal szerelt, az iPhone 7-nél 25 százalékkal hangosabbak. Az új modellek előnye a vezeték nélküli tölthetőség is.



Az iPhone 8 és a 8 Plus is kétféle verzióban lesz elérhető, a 64/128/256 gigás tárhelyverziók közül megszűnt a középső. Az iPhone 8 kezdőára 699 dollár lesz, a 8 Plusé pedig 799 dollár.

Az X mindent visz?

Persze a nagy dobást nem a nyolcas iPhone-széria jelentette, hanem az X. Erről tényleg lemaradt a Home gomb, a készülék előlapját szinte teljes egészében egy 5,8 colos OLED és 2436x1125 pixel felbontású Super Retina Display képernyő foglalja el.



Az eltűnő Home gomb a kijelző aljáról felfelé suhintással jön elő, az ujjlenyomat-olvasó helyett pedig a Face ID nevű arcfelismerő, egy kamera és három másik különböző érzékelő támogatásával, került az eszközbe. A rendszer az infravörös kamera révén több tízezer pont alapján azonosítja az embert, így sapkában vagy szemüvegben sem fog minket letiltani. A vállalat szerint míg az ujjlenyomasó esetében 1:50 000-hez az esélye annak, hogy valakinek annyira hasonló legyen az ujjlenyomata, hogy fel tudja nyitni a készülékünket, az általuk kidolgozott arcfelismerő technológiával 1:1 000 000.

Az iPhone X 12 megapixeles kamerája nagyobb szenzort kapott, de nem csak ez biztosítja a jobb képminőséget . Például a duális optikai képstabilizátor is ide tartozik. Az akkumulátor 2 órával tovább bírja.



A tizes iPhonera november 3-áig várni kell. A kisebb, 64 gigányi tárhellyel érkező verzió ára is 999 dollár lesz.