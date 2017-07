IT

Hiánypótló alkalmazás debütált Magyarországon

Ingyenes gázasszisztenst fejlesztett a Prímaenergia Zrt. a palackos gázt fogyasztók és autógáz-felhasználók számára. Az új magyar mobilalkalmazás nemcsak megmutatja, hol van a legközelebbi autógázkút, hanem a palackcserét is megkönnyíti, és még a palack töltöttségét is segít megállapítani. 2017.07.20 12:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Noha a PB-gáz továbbra is népszerű, hazánkban nem született még olyan átfogó alkalmazás, amely a palackhasználó fogyasztók életét könnyebbé, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá teszi. Világszerte fejlesztettek már az egyes szolgáltatók valamilyen alkalmazást, de olyan univerzális megoldás eddig még nem született, amelyben ennyi funkció és szolgáltatás helyet kapott volna, jelentős mértékben leegyszerűsítve a gázfelhasználással járó teendőket.



Az Android és iOS operációs rendszerekre egyaránt letölthető, ingyenes applikáció lehetővé teszi, hogy a felhasználók még a palack kiürülése előtt, okostelefonjukon pár gombnyomással előre megrendeljék gázpalackjukat, amelyet azután a Prímagázfutár házhoz szállít. Egyedülálló gázpalack-szintmérő moduljának köszönhetően kiszámíthatóvá teszi a felhasználást is. Elég mindössze megkoppintani a gázpalackot és pár másodperc alatt az alkalmazás megmondja, hogy mennyi gáz van még benne! A vállalati Palack Kártyáról is naprakész információt biztosít, ráadásul az adminisztráció is egyszerűsödik. Emellett a szoftver segít megtalálni a legközelebbi autógázkutat vagy gázcseretelepet, területre vagy hálózatra lebontva, és az odavezető legrövidebb utat is megmutatja.



Magyarországon több mint 5 millió PB-gázpalack van forgalomban, amelyek nagy részét a Prímaenergia értékesíti, ezért a vállalat számára kiemelten fontos, hogy innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal támogassa ügyfeleit, akik ezt a környezetkímélő, gazdaságos energiahordozót választják – legyen szó háztartási, vendéglátóipari vagy üzemanyagcélú felhasználásról.



Az alternatív energiahordozók közül a propán-bután rendelkezik a legtisztább és legmagasabb fűtőértékkel, az új alkalmazás pedig egyszerű használatával, komfortnövelő képességeivel a vezetékes gázellátással azonos kényelmet ad a használatához.

A Prímaenergia Zrt. a cseppfolyós propán és bután gázkeverék (a PB-gáz) valamint a tiszta propán gáz legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi forgalmazója.

Tevékenységi területünk a palackos gáz és az autógáz forgalmazása viszonteladókon keresztül, illetve a tartályos, valamint a motorikus palackot használók közvetlen ellátása. A tartályos felhasználók egy része az ún. falugáz tartályparkokhoz (településellátás) csatlakozó vezetékhálózatokról kap ellátást.

A PB-gázt a háztartási, az ipari, a vendéglátóipari és a mezőgazdasági felhasználók többféle célra alkalmazzák: így elsősorban főzésre, fűtésre illetve motorok üzemanyagaként, mezőgazdasági és technológiai célokra.