Időjárás-előrejelzés

Jelentősen visszaesik a hőmérséklet: visszatérnek az éjszakai fagyok és erős szél várható

Jelentősen visszaesik a hőmérséklet a jövő hét elején: kedden a csúcshőmérséklet mindössze 5 és 10 Celsius-fok között valószínű, és visszatérnek a kemény éjszakai fagyok is, a szélvédett helyeken akár mínusz 10 fokig is csökkenhet a hőmérséklet. Az erős szél hétfőn nagy területen viharossá fokozódik. A hét második felében ismét melegedés kezdődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn eleinte országszerte borult lesz az ég, majd a déli órákban nyugat felől lassanként felszakadozik, csökken a felhőzet. Az összefüggő csapadékzóna egyre inkább északkeletre húzódik vissza, ám ott még estig eshet az eső, majd a havas eső, és szinte országszerte jelentős mennyiségű csapadék várható. Eközben délnyugaton a délután megnövekvő gomolyfelhőkből záporok, néhány helyen zivatar kialakulása valószínű. Az északnyugatira forduló szél nagy területen viharossá fokozódik, és csak lassan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű.



Kedden felhőátvonulások várhatók, általában többórás napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor, havas eső zápor, hózápor. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, időnként viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a szélvédett részeken mínusz 6, mínusz 9 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

Szerdán nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra általában mínusz 7 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett északkeleti vidékeken mínusz 8, mínusz 10 fokot is mérhetnek. Délután 8-14 fok várható, északkeleten lesz hűvösebb, délnyugaton pedig enyhébb az idő.



Csütörtökön jobbára erősen felhős, illetve borult időre kell számítani. Helyenként, a nap második felében többfelé előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A délnyugati, déli szél sokfelé megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 6 fok között alakul, északkeleten azonban mínusz 4, mínusz 7 fokig is lehűlhet a levegő. A csúcsérték 10 és 18 fok között várható.



Pénteken változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, majd a nap második felétől vastagodhat a felhőzet és egyre több helyen előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Sokfelé megélénkül, időnként megerősödik a nyugati, később a déli szél. A hajnali 0 - plusz 9 fokról 10 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, nyugaton és délen a magasabb értékeket.



Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, többfelé kell esőre, záporra számítani, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 4-10, a délutáni órákban 11-19 fokot mutathatnak majd a hőmérők.



Vasárnap felhőátvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Több helyen előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél. Az éjszakai 0 - plusz 8 fokról 10 és 17 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.