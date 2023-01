Időjárás

Meteorológia: Devecseren 50,6 milliméter eső hullott 24 óra alatt

Kedd reggelig a legtöbb eső a Dunántúli-középhegységben, a Balaton és a Velencei-tó környékén esett, a Veszprém vármegyei Devecseren 50,6 milliméter csapadék hullott 24 óra alatt - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a közösségi oldalán, jelezve: egy mediterrán ciklon alakítja az ország időjárását, amelynek hatására nagy területen gyűlik össze kiadós mennyiségű csapadék.



A bejegyzéshez mellékelt infografika szerint a devecseri állomáson a 24 órás csapadékösszeg kedd reggel 6 órakor 50,6 milliméter volt, Sümegen 45,4, a Kab-hegyen 42,7 milliméter. Martonvásár a tizedik 38,3 milliméterrel.



A meteorológiai szolgálat közlése szerint a csapadék mellett - elsősorban a Dunántúlon - több helyen viharos lökések kísérik az északnyugati, északi szelet. A bejegyzés infografikája szerint a Kab-hegyen 101,5 kilométer/órás szelet mértek, de Tésen is elérte a 79,2 kilométer/órát a maximális szélsebesség az elmúlt 24 órában.



A meteorológiai szolgálat a keddre kiadott figyelmeztetésében azt írta, a mediterrán ciklon masszív, terebélyes csapadékrendszerének súlypontja kedden csak nagyon lassan helyeződik keleti irányba. Délutánig leginkább a Dunántúlon és a középső országrészben a 20 millimétert, illetve helyenként - elsősorban a Dunántúl középső és keleti vidékein - a 30 millimétert, sőt, lokálisan akár a 40-50 millimétert is meghaladhatja a lehullott csapadékmennyiség. Emiatt narancssárga figyelmeztetés van érvényben Baranya, Fejér, Pest, Somogy, Tolna vármegyék területén, ezeken a helyeken 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat.



A Dunántúl mellett idővel a középső vidékeken is kísérhetik viharos lökések az északnyugati, északi szelet, köztük a legerősebbek síkvidéken is meghaladhatják a 70-80 kilométer/órát. Emellett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is előfordulhatnak 70 kilométer/óra fölötti lökések az északira, északkeletire forduló szélből a késő délelőtti, déli óráktól.