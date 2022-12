Pusztító időjárás

Évtizedek óta nem tapasztalt hidegre, havazásra és szélviharokra készülnek Amerikában

Az amerikai meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki az ország teljes középső területére, az ünnepre utazást tervezőket óvatosságra kérték. 2022.12.21 18:16 MTI

Évtizedek óta nem tapasztalt hidegre, havazásra és szélviharokra, valamint ezzel járó áramkimaradásokra készülnek az Egyesült Államok középső államaiban a karácsonyt megelőző napokban és az ünnep idejére, számos államban már szerdán is jóval fagypont alatt maradt a hőmérséklet.



A szokatlanul hideg sarki légtömeg északnyugat felől érte el az országot. Hatása az Egyesült Államok szinte teljes területén érzékelhető lesz, a következő napokban a déli államokat is eléri.



Az amerikai meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki az ország teljes középső területére, az ünnepre utazást tervezőket óvatosságra kérték. Seattle repülőterén már szerdán csaknem 200 járatot kellett törölni. Az északi államokban szerda reggel már mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet, de a déli Texas nagy részén is fagypont alatt volt a hőmérséklet. Dallasban csütörtökön az előrejelzések szerint már nem emelkedik a hőmérséklet mínusz 9 fok fölé.



Az előrejelzések szerint a következő napokban az ország legészakibb területein akár mínusz 50 foknál is hidegebb lehet, ami viharos széllel párosul. A hatóságok fokozott óvatosságra kérték a lakosságot, az állattartók figyelmét is felhívták arra, hogy helyezzék biztonságba állományukat.



A hideg levegő az előrejelzések szerint péntekre eléri a délkeleti Floridát, amelynek északi részein fagyra adtak ki figyelmeztetést, és a hatóságok külön felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy gondoskodjon a vízvezetékek védelméről.