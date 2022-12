Időjárás

Hideg napok várnak ránk

Az északi sarkvidékről érkező hidegebb levegő a következő néhány napban Észak- és Közép-Európa fölé áramlik, és a jövő hét elejére Dél-Európa, majd a Balkán időjárására is hatással lesz. 2022.12.11 10:33 ma.hu

Az előrejelzési képeken is jól látható, hogy hűvös napok várnak ránk, amelyek során számos európai országban fagy lesz és hózáporok is előfordulhatnak. Az Északi-sarkvidékről érkező levegő a Norvég-tengeren keresztül fog lejutni, ami széles körben elterjedt fagyokat és helyenként súlyos fagyokat eredményez.



Napközben az Egyesült Királyságban, a Benelux államokban, Franciaországban, Lengyelországban és Németországban a hőmérséklet fagypont körül vagy éppen a fölött maradhat, míg Skandináviában és Dániában csütörtök reggelre jóval fagypont alá csökken.



A meteorológiai szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki Wales, Észak-Írország, Anglia keleti partvidéke, Skócia északi része és a nyugati szigetek egyes részeire.



Ez a sarkvidéki kitörés vasárnaptól kezdve átterjed Dél-Európára, és a jövő hét elejére keletebbre, a Balkán-félszigetre is kiterjed.



A jövő hétre további hideget jeleztek előre, amelyek havazást generálhatnak az alacsonyabban fekvő területeken.