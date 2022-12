Időjárás

Rómát elöntötte a havaseső, Szicíliában településeket szigetelt el a csapadék

Az olasz fővárosra a vasárnapra virradó éjszaka újabb heves vihar csapott le, és a nagy mennyiségű csapadék elszigetelte a szicíliai Messina teljes térségét is. A polgári védelem egészen hétfőig meghosszabbította az időjárási riasztást.



Közepes szintű, úgynevezett narancssárga készültséget rendeltek el a közép-olaszországi Lazio területén, valamint a délebbre fekvő Campania, Calabria, Puglia és Szicília tartományban.



Rómában szombaton egymást követték a viharok, melyek az éjszakai órákban tetőztek: a város víz alá került, amely ellepte az aluljárókat, metrómegállókat, garázsokat és pincéket. Több autósnak és motorosnak a tűzoltók nyújtottak segítséget az órákon át zuhogó esőben.



A nagy mennyiségű csapadék elárasztotta a kelet-szicíliai Messina környéki kisvárosokat is: Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigilatore utcáin hömpölygő folyóként söpört végig az esővíz sárral és törmelékkel keveredve. Milazzo polgármestere, Pippo Midili a közösségi oldalakon szólította fel a lakosságot, ha lehet, ne hagyja el otthonát, és ne üljön autóba. Több lakott terület áram nélkül maradt és elszigetelődött.



Barcellona Pozzo di Gottóban a sártenger a helyi kórház legalsó szintjét lepte el, Milazzóban egy nagy kereskedelmi központba tört be a víz. Lezárták a Palermo és Messina közötti autósztráda egy szakaszát, valamint több országutat. A Novara di Sicilia nevű településen három óra alatt kétszázhúsz milliméter eső esett.



A rosszidő visszatért Ischia szigetére is a december 3-án az eső okozta földcsuszamlás után, melyben tizenegy lakos veszítette életét. Az újabb csapadék érkezése előtt a korábbi katasztrófától érintett Casamicciola település környékét evakuálták, közel ezer személyt költöztettek el, közülük több mint négyszázat szállodákban helyeztek el.

Rome dressed in white snow 🤍 Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/dw5So3XzaV — ℳ𝒶𝓇𝒸ℴ ☘ (@Korleone990) December 2, 2022