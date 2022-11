Időjárás

Meteorológiai szolgálat: lendületet vesz a talajok feltöltődése

Lendületet vesz a talajok őszi-téli feltöltődése, a jövő hét végéig többször lehet csapadékra számítani - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Hozzátették: az elmúlt tíz napban csak az utóbbi két napon volt eső, így a tíznapos csapadékösszeg szinte országszerte hiányt mutat a sokéves átlaghoz képest.



A talajok őszi-téli feltöltődése még a kezdetén jár. A felszínhez közeli talajréteg az ország délkeleti kétharmadán átnedvesedett, sokfelé sáros, ugyanakkor északnyugaton egyelőre száraz maradt a talajfelszín. A középső talajrétegben kielégítő a nedvességtartalom, a mélyebb rétegekben viszont még jelentős a nedvességhiány - tették hozzá.



Az elemzés szerint a hőmérséklet az elmúlt napokban is az ilyenkor megszokott átlag fölött alakult, de a megelőző időszakhoz képest csökkent a pozitív anomália mértéke. Gyenge éjszakai fagyok főként a keleti országrészben fordultak elő vasárnaptól keddig, de a legtöbb helyen ekkor is fagypont fölött alakultak a minimumok. A legmelegebb órák hőmérséklete vasárnapig 10 és 15 fok között alakult, majd hétfőtől néhány fokos lehűlés kezdődött.



A meteorológiai szolgálat szerint a talajok őszi-téli feltöltődési folyamata, amely a száraz október után november első felében is meglehetősen vontatottan haladt, a következő egy hétben lendületet vesz.



Hozzátették: a szerdai után további mediterrán ciklonok érik el Magyarországot, így a jövő hét végéig többször lehet csapadékra számítani. Péntek hajnaltól délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, ami az esti órákban az északkeleti tájakon havas esőbe, havazásba válthat át, majd szombaton újabb ciklon érkezik, és vasárnap délig ismét főként a déli, délkeleti országrészben várható csapadék. Hétfőn átmenetileg szárazabb idő lesz, majd kedd délutántól szerda estig ismét sokfelé valószínű eső, ami északon, északkeleten havas esőbe, havazásba fordulhat.



A pénteki enyhe hajnal után szombat reggelre lehűl az idő, északkeleten és a Dunántúlon nagy területen csökken kevéssel fagypont alá a hőmérséklet, és a többi napon is többfelé kell gyenge fagyokra számítani.



Az agrometeorológiai elemzés szerint a repce számára idén ősszel nagyon kedvezően alakult az időjárás, így mostanra igen jól fejlett, megerősödött állományok alakultak ki. Az őszi kalászosok vetéséhez október közepéig megfelelő nedvesség állt rendelkezésre a talajokban, a korábban vetett árpa így szépen zöldell, jellemzően bokrosodott, fejlett, állapotban van. A később vetett búza azonban sokfelé egyenetlenül fejlődött az október végére kiszáradt talajokon, a novemberi esők, ahol számottevő mennyiség esett, viszont hozzájárultak az állományok homogénebbé válásához, aminek az enyhe idő is kedvezett.