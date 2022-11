Időjárás

Meteorológiai szolgálat: pénteken érkezhet az első havazás

Pénteken érkezhet az első havazás - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán. Az előrejelzés szerint a havazásra az Északi-középhegység területén lehet számítani.



Azt írták: csütörtökön és pénteken északi, északkeleti széllel további néhány fokkal hidegebb levegő érkezik a Kárpát-medence fölé, emellett pénteken mediterrán ciklon is kialakul Magyarországtól délnyugatra.



Emiatt az északkeleti megyékben kedvezővé válnak a feltételek ahhoz, hogy az érkező csapadék halmazállapota elsősorban az Északi-középhegység területének egy részén, továbbá esetleg az Észak-Alföldön is átváltson átmeneti jelleggel havas esőre vagy hóra - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint pénteken nyugat, délnyugat felől egyre többfelé ismét elered az eső, de Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, továbbá a hegyekben az eső mellett havas esőre, illetve hóra is számítani lehet.



Közölték: a hegyek mellett inkább csak a legészakabbi tájakon van esély néhány centiméteres hórétegre, de az sem marad meg.