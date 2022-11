Időjárás

OMSZ: a nyolcadik legszárazabb és a kilencedik legmelegebb október volt az idei 1901 óta

A nyolcadik legszárazabb és a kilencedik legmelegebb október volt az idei 1901 óta - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebookon közzétett szerdai bejegyzésében.



Azt írták, a csapadékos szeptembert egy nagyon száraz október követte, az eddig beérkezett csapadékadatok alapján az országos átlag csupán 9,5 milliméter volt, ami kevesebb, mint 20 százaléka az 1991-2020-as átlagnak, így ezzel a nyolcadik legszárazabb október volt az idei 1901 óta.



Hozzátették: a havi 20 milliméternyi csapadékösszeget csak kevés meteorológiai állomáson regisztrálták, de az Észak-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb területen 5 milliméter alatt maradt ez az érték. Közölték, a Hármas-Körös környékén az idei október volt a legszárazabb a 20. század kezdete óta, ott több állomáson még az 1 millimétert sem érte el az összesített csapadék.



Az elemzés szerint az Alföld középső részét tekintve, a 2022-es év eddigi csapadékösszege nagy területen továbbra is 250 milliméter alatti, így az elemzés alapján továbbra is ez az ország legszárazabb területe. A csapadékosabb hegyvidékeken és nyugati, délnyugati országrészben is általában 550 milliméter alatt van - még - az idei év csapadékösszege - jegyezték meg.



A bejegyzéshez mellékelt táblázat szerint a legszárazabb októbert Magyarországon 1965-ben regisztrálták, akkor 1,8 milliméter csapadék hullott országos átlagban. 1995-ben 3,1 milliméter, 1959-ben 5,8 milliméter hullott.



A bejegyzésben arra is kitértek, hogy az október nemcsak száraz volt, de 1,7 Celsius-fokkal melegebb is az 1991-2020-as átlaghoz viszonyítva. Ezzel az értékkel pedig (a 20. század eleje óta) a kilencedik legmelegebb októberen vagyunk túl - írták. Közölték azt is, 2022 októberében a középhőmérséklet országos átlagban 12,4 fok volt.



A bejegyzéshez mellékelt táblázat szerint a legmelegebb októbert Magyarországon 1966-ban regisztrálták, akkor 14,61 fok volt az országos középhőmérséklet. 1907-ben 14,36 fok, 1935-ben 13,02 fok volt a középhőmérséklet októberben.



Emlékeztettek rá: a hónap nagy részét anticiklonok alakították, és bár az utolsó napokat leginkább borult, ködös idő jellemezte, de a hónap nagyobb részén sok napsütés volt a jellemző 20 fokot is meghaladó délutáni csúcsértékekkel, valamint a hosszan elnyúló vénasszonyok nyarával.