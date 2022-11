Időjárás

Modellezték a téli hőmérsékletet, kemény decemberünk lehet

Az energiaválság miatt idén mindenkit jobban érdekel, hogy milyen kemény lesz a tél. 2022.11.01 10:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Klímapolitikai Intézet modellezései szerint a tél kezdete az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb lehet, a tél második felét viszont a szokásosnál enyhébbnek várják, írja az InfoStart.



Kovács Erik, az intézet kutatója az InfoRádióban elmondta, természetesen több tényezőt kell nézni a modellezés során, először is vizsgálni kell a trendeket, hogy mit mutattak az elmúlt évek, évtizedek, illetve azt is, hogy egy adott évben, illetve azt megelőzően milyen éghajlati, időjárási trendek voltak a Földön.



"Ebből megpróbálunk egy rövid tükrözést csinálni a jövőre vonatkozóan, ide pedig bejön majd a téli időjárás, a légköri rendszer kémiai, fizikai megannyi folyamata. Ezek alapján a különböző előrejelző modellek becsléseket végeznek, ezeket összehasonlítjuk egymással, és különböző forgatókönyveket lehet felállítani. Ebből ki lehet választani, hogy melyik a legvalószínűbb és melyik a legkevésbé" - mondta. Az idei évre vonatkozóan jelezte: novembertől az újévig az átlagnál hidegebb lehet Európában, nagyon nagy az esély havazásra is.



"Anticiklonális évről beszélünk, úgy tűnik, ez ki fog tartani az évben, ami azt jelenti, hogy 30-35 százalék az esély arra, hogy Szibéria felől keleties irányítású légáramlattal száraz, hideg levegő érkezik. Ezt onnan is tudjuk, hogy az elmúlt években Szibériában erőteljesebb volt a hó-, illetve jégfelhalmozódás" - jelezte a szakember, aki hozzátette, valószínűleg egy csendes-óceáni hatás miatt január-februárban enyhébb idő várható.



A modellek szerint decemberben 0,5-1,5 fokkal lesz hidegebb, és nappal is 0 fok alatti lesz a csúcs többször, január-februárban viszont 1,5-2 fokkal melegebb lesz az átlagnál, fagy sokszor csak éjszaka lesz.