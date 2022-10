Időjárás

Lapátolni lehetett a jeget Tiszabecsen - fotók

Zivatarok alakultak ki az északkeleti határ közelében késő este, Milotán és Tiszabecsen is tekintélyes mennyiségű jég esett. 2022.10.26 10:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Késő este, nagyjából 23 óra után északnyugatról délkelet felé haladó zivatarok súrolták az északkeleti határt, amelynek meg is lett az eredménye, szárazon esett a jég Milotán és Tiszabecsen is.



A zivatar elvonulását követően lapátolni lehetett a jeget - írja az Időkép.



A MetFigyelő Facebook-oldala fotókat is megosztott a nem mindennapi jelenségről.