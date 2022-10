Időjárás

Meteorológiai szolgálat: az elvetett búza keléséhez jó lenne egy áztató eső

Az elmúlt csaknem három hete tartó száraz időben a talaj felső néhány centiméteres rétege már kiszáradt, az elvetett búza keléséhez szükség lenne egy áztató esőre - írta agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön.



Azt írták, az elmúlt hét során az ország döntő részén egyáltalán nem hullott csapadék, csak néhol fordult elő kisebb eső, zápor, de a csapadékösszeg a két millimétert sehol nem haladta meg, jelentős eső utoljára szeptember utolsó és október első napján esett. A csapadékos szeptember után az október eddig száraz idővel telt, így az elmúlt 30 és 90 nap csapadékösszege is egyre nagyobb területen fordul át újra csapadékhiányba.



Hozzátették: a talajok felszín közeli rétege sokat száradt, a felső néhány centiméter teljesen száraz. Körülbelül öt centiméter mélyen van egy hol vékonyabb, hol vastagabb, még többnyire kellően nedves réteg, majd a nyáron alaposan kiszáradt, mélyebb rétegekben (jellemzően 60-80 centiméter alatt) szintén kevés a nedvesség, bőven lenne hely az őszi és téli csapadék számára.



Az agrometeorológiai elemzés szerint a hőmérséklet több fokkal az átlagos értékek fölött alakult az elmúlt napokban, délutánra 20 Celsius fok köré melegedett a levegő és a hajnalok is többnyire enyhék voltak.



Az őszi kalászosok vetéséhez, a jó magágy készítéséhez is megfelelő nedvesség áll rendelkezésre a talajokban. A már elvetett táblákra viszont nagyon jól jönne egy locsolás, hogy a kelés szépen meginduljon, mert a fellazított talaj felső néhány centiméteres rétege már kiszáradt - írták.



Az elemzés szerint pénteken a keleti országrészben többfelé lehet fagy, majd enyhül az idő. A jövő héten már nem valószínű fagy és délutánra újra 20 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Szombat délutántól vasárnap reggelig várható egy csapadékhullám, amelyből a jelenlegi számítások szerint többnyire 2-10 milliméter csapadék ígérkezik, délkeleten ennél kevesebb valószínű.



Az országnak mintegy felén várható az elvetett őszi búza keléséhez elegendő eső - írták.