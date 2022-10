Időjárás

Hatalmas víztölcsér alakult ki Cipruson, nem tudtak leszállni a repülők - videó

Vasárnap érte el nyugat felől egy ciklon Ciprus szigetét. Korábban a szomszédos Krétán okozott áradásokat, majd Ciprus sem maradt ki a heves esőzésekből. A folyamatos csapadék mellé szélvihar is társult, az örvényességi tényezők pedig víztölcsért hoztak létre az egyik legnépszerűbb part, Ayia Napa közelében.



A víztölcsér a partot is elérte, számos napozóágyat és napernyőt kapott fel a strand területéről - írja az Időkép.



A zivatarok, majd az ezt követő szeles, esős idő a repülőtéren is késéseket okozott. Egyes járatok a leszállás helyett kénytelenek voltak visszafordulni kiindulópontjuk irányába. Több településen áramkimaradásra is volt példa.



A médiában minden körzetből egész hétfőn is közlekedési problémákra és áradásokra hívták fel a figyelmet, miközben az állami meteorológusok azt közölték, hogy október 1-je óta az eső elérte a Ciprusi Köztársaságban mért teljes havi átlag 100%-át. Az elmúlt 24 óra csapadéka az elmúlt három-négy év legsúlyosabb esőzése volt.