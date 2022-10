Időjárás-előrejelzés

Szerdától itt a vénasszonyok nyara!

A hét elején még felhőátvonulások várhatók, de szerdától napos időre lehet számítani, erősödik a nappali felmelegedés és a legmagasabb hőmérséklet 18-23 fok között alakul. A hét második felében reggelente helyenként pára- és ködfoltok képződhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn többórás napsütés várható felhőátvonulásokkal, északkeleten időszakosan, átmeneti jelleggel záródhat is a felhőzet. A gyorsan robogó gomolyfelhőkből helyenként fordulhat elő záporeső. Az északnyugati szél sokfelé lesz erős, elsősorban az Észak-Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.



Kedden is felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben hidegebb is lehet, délután 14-19 fok valószínű.



Szerdán a kevés gomoly- és a sok fátyolfelhő mellett általában több órára kisüt a nap. Hajnalban helyenként pára-, köd, rétegfelhőzet is lehet. Csapadék nem valószínű. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A hajnali 1-9 fokról 15 és 21 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.



Csütörtökön általában fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Hajnalban helyenként pára-, köd, rétegfelhőzet is lehet. Csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 4-11 fokról 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.



Pénteken a pára-, köd, rétegfelhőzet feloszlását követően általában fátyolfelhős, napos idő valószínű. Csapadék nem valószínű. Néhol időnként megélénkülhet az északkeleti, majd délkeleti szél. Hajnalban 4-11, a délutáni órákban 18-23 fokot mérhetnek.



Szombaton a pára-, köd, rétegfelhőzet feloszlása után fátyolfelhőkre számíthatunk, amely vastagodhat is. Csapadék nem valószínű. Néhol időnként megélénkülhet a déli, délkeleti szél. Hajnalban 5-12, a délutáni órákban pedig 18-23 fok lehet.



Vasárnap a pára-, köd, rétegfelhőzet feloszlását követően változóan felhős időre van kilátás. Számottevő csapadék nem valószínű. Néhol időnként megélénkülhet a déli szél. A minimum-hőmérséklet 5 és 12, a maximum 18 és 23 fok között várható.