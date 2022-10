Időjárás

Meteorológiai szolgálat: Szolnokon idén csak 183 milliméter csapadék esett

Szolnok repülőtér állomáson péntek reggelig mindössze 183 milliméter csapadék esett ebben az évben - írta közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, felidézve: a mérőhálózatban szereplő állomások közül a legkisebb éves csapadék rekordja a 2000-ben Szegeden mért 203 milliméter.



Most szeptember 30-án reggelig hat állomáson ennél kevesebb csapadék gyűlt össze 2022-ben; a szolnoki repülőtértől keletre öt további állomás eddigi 2022-es adata áll 190 és 203 milliméter között - tudatták.



Közölték azt is, az idei évben eddig 350 milliméter csapadék esett Magyarországon.



A meteorológiai szolgálat elemzése szerint a csapadékos idő miatt lassan pótlódik a talaj mélyebb rétegekben a hiányzó nedvesség. Az Alföldön nagy területen továbbra is 100 millimétert meghaladó csapadék hiányzik a talajok felső egyméteres részéből.