Özönvízszerű esőzések Horvátországban - döbbenetes felvételek

Özönvízszerű esőzések voltak szerda este Horvátországban, az áradat Fiuméban (Rijeka) teljesen megbénította a közúti forgalmat, pincéket öntött el, és egy ember halálát okozta, de Isztria több járásában is riasztották a tűzoltókat - jelentette a helyi média.



A fiumei tűzoltóság csütörtöki közlése szerint egy férfi egy autó alá szorult és megfulladt. A tűzoltók közel száz autóból mentették az embereket, újra járhatóvá tették az utakat és szivattyúzták a vizet.



Mladen Sculac megyei tűzoltóparancsnok a sajtónak nyilatkozva elmondta: szerda este Fiumében két óra alatt 140 liter csapadék hullott, amennyi átlagosan egész szeptemberben szokott esni. A városi vízelvezető rendszer nem tudta elnyelni a rengeteg vizet, amely épületek pincéjét, alsóbb szintjét öntötte el. Több helyen evakuálni kellett az embereket - mondta.



Hinko Mance városi tűzoltóparancsnok úgy fogalmazott: Fiume az esti órákban "tóvá változott", az utakon, főleg az alacsonyabb részeken, félméteres víz állt.



A hatóságok felhívták a lakosokat, ha tehetik, maradjanak otthon.



Isztria több térségében a tűzoltók műszaki mentést folytattak, kidőlt fákat és ágakat távolítottak el az utakról, valamint vizet szivattyúztak ki elárasztott épületekből.

