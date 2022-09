Időjárás

Meteorológia: a jövő héten már előfordulhatnak talajmenti fagyok

A jövő héten a szokásosnál jóval hűvösebb időre számíthatunk, néhol már talajmenti fagy is előfordulhat - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken a Facebookon.



Azt írták: észak felől hideg léghullámok érik el a Kárpát-medencét, a hideg levegő fokozatosan áramlik Magyarország fölé. A valószínűségi előrejelzések szerint a napi maximum hőmérsékletek 20 fok alatt maradnak, és a minimumok is folyamatosan csökkennek majd a jövő héten. A leghidegebb részeken 5 fok alá is lehűlhet a levegő, és néhol már talajmenti fagy is előfordulhat.



A jövő héten a középhőmérsékletekben is csökkenés várható, így néhol már elindulhat a fűtési szezon - jegyezték meg, és felhívták a figyelmet arra, hogy első használat előtt érdemes szakemberrel átnézetni a kazánokat, a fűtőberendezéseket.