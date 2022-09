Időjárás

Zivatarveszély miatt több megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki az OMSZ

Zivatarveszély miatt három megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki csütörtökre az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).



Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani Somogy, Tolna, Zala megyék területén. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is - olvasható az MTI-hez szerda este eljuttatott figyelmeztető előrejelzésben.



Az OMSZ honlapján közzétett előrejelzés szerint csütörtök délelőttől egyre több helyen lesznek alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához.



Délután, illetve kora este az ország délnyugati, déli területein akár heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek az este folyamán.



A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 kilométer/óra, heves zivatarok esetén 90-100 kilométer/óra), jégesőre (1-3 centiméter, heves zivatarok esetén 2-4 centiméter) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 milliméter) csapadék is hullhat.



Az este folyamán északnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör, de elszórtan még késő este is lehet néhány gyengébb zivatar - olvasható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön a csapadékos területeken általában 18 és 24 fok között, míg az ország déli felén magasabban, 25 és 28 fok között alakul.

Forrás: OMSZ Facebook