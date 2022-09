Időjárás-előrejelzés

A héten melegszik az idő, a hét közepétől ismét számítani kell csapadékra

2022.09.04 20:17 MTI

A héten lassan melegszik az idő, a hőmérséklet csúcsértéke a hét első felében 23-29 fok között várható a hűvös hajnalok ellenére. A hét első felében csak elszórtan fordulhat elő zárpor, zivatar, de csütörtöktől többfelé lehet eső - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn kora délelőtt még lehetnek erősen felhős körzetek, de a nap nagy részében napos időre van kilátás kevés fátyol- és gomolyfelhővel, számottevő csapadék nélkül. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű.



Kedden a hosszabb-rövidebb napsütés mellett sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre és egyre több fátyolfelhőre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat zápor, néhol zivatar. A délkeleti, keleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken alacsonyabb értékeket mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között valószínű.



Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, csupán helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. Jobbára mérsékelt lesz a keleti, délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a hidegre érzékeny helyeken hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 24 és 29 fok között várható.

Csütörtökön eleinte több-kevesebb napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd a nap második felében már vastagabb, kiterjedtebb felhőtömbök is lesznek az ország felett. A nap első felében helyenként, majd egyre többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik a déli, délkeleti irányú szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19, a csúcshőmérséklet többnyire 25 és 31 fok között alakul.



Pénteken felhőátvonulások várhatók hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, majd délnyugat felől ismét vastagabb felhőzet érkezhet. Többfelé, napközben főleg keleten valószínű zápor, zivatar, de délutántól délnyugaton, nyugaton is lehet újból csapadék. A nyugati, északnyugati szelet néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 12 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között várható.



Szombaton változóan felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, de a nap második felétől vastagodhat a felhőzet. Helyenként előfordulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalban ködfoltok is lehetnek. A nyugati, északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között alakul.



Vasárnap nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás. Többfelé előfordulhat eső, zápor, zivatar. Az északkeleti, majd északnyugati szelet sok helyütt kísérhetik erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a maximum általában 20 és 25 fok között valószínű, de a csapadékosabb részeken hűvösebb is lehet.