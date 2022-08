Időjárás

Villámárvíz árasztott el egy Vas megyei települést - videók

A fél Dunántúlt átszelte az a szupercella, amely vasárnap délután 3 óra környékén Kőszegnél lépett be az országba. A legnagyobb pusztítás a helyiek beszámolói alapján Horvátzsidányban (Kőszeg mellett) történt, ahol amatőr mérések alapján 1 óra alatt 68 mm csapadékot regisztráltak - írja az Időkép.



A falu csatornahálózata megadta magát, az árkok megteltek, és az utcákat is elöntötte a víz. A sártenger a faluközpontot is beborította, a villámárvízről több videó is készült.