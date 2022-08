Időjárás

Melegre, sok napsütésre, de szórványosan csapadékra is készülni kell a hétvégén

Szórványosan viszont záporokra, zivatarokra is készülni kell, és a felhős tájakon 25 fok körüli maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a Dunántúlon a ködfoltok feloszlása után többórás napsütés várható, majd délelőttől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Eközben a Dunától keletre túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 20, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.



Szombaton általában több órára kisüt a nap, de nyugat felől fátyolfelhőzet sodródik az ország fölé. Szórványosan, nagyobb eséllyel az ország nyugati felében előfordulhat zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-20 fokról 25 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, a magasabb értékeket az Alföldön, az alacsonyabbakat a felhősebb nyugati tájakon mérhetik.



Vasárnap hajnalban főleg nyugaton kialakulhatnak pára-, illetve ködfoltok. Napközben az ország nagy részén kisüt hosszabb-rövidebb időre a nap, de többfelé erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 12 és 20, a maximumhőmérséklet általában 25 és 34 fok között valószínű, északkeleten lesz a legmelegebb - olvasható az előrejelzésben.