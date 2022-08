Időjárás

Egy olasz város mágust alkalmaz az aszály elleni küzdelemre

Egy aszály sújtotta olasz város mágust szerződtetett, hogy egy inga segítségével keresse a talajvizet az Európa-szerte rekordokat döntögető hőhullámok közepette.



Bajardo, egy kevesebb mint 350 lakosú kisváros a liguriai partvidéken, az önkormányzati szerződés szerint 300 eurót (297 dollárt) ígért egy Renato Labolani nevű férfinak, hogy "mezőgazdasági pszichikai módszerrel támogatott vízfelmérést" végezzen.



Labolani a dowsingot - a talajvíz kimutatásának módszerét - villás bot, rúd vagy inga segítségével gyakorolja. A legtöbb hasonló mágus úgy véli, hogy a talaj alatti víz természetes rezgéseit érzékeli.



"Én egy ingát használok, amely mindent elmond nekem: hol van a víz, mennyi van belőle, milyen mélyen van" - mondta Labolani, aki 30 éves tapasztalattal rendelkezik a területen, az Il Foglio című újságnak kedden.



"Felteszem a kérdést: mennyi víz van ezen a területen? Ötszáz liter, ezer, háromezer? Addig járok, amíg az inga mozog, aztán megáll".



Remo Moraglia polgármester a lapnak elmondta, hogy bízik Labolaniban, de kész saját zsebből fizetni a városnak, ha nem találnak elegendő mennyiségű vizet.



"Az öt forrásunkból kettő május óta száraz" - mondta a polgármester, hozzátéve, hogy Labolani korábban már talált vizet a közeli Apricale városában, és Bajardóban már két forrást is megtalált. Mérnökök fogják megvizsgálni, hogy lehet-e kutakat ásni azokon a helyeken, amelyeket a vízmértékes jelzett - tette hozzá.



"Egyelőre ez csak egy felmérés" - mondta Moraglia. "Olyan, mintha valaki elmegy egy orvoshoz, hogy megmondják neki, jól van-e vagy sem".



Európa többi részéhez hasonlóan Olaszországot is továbbra is rendkívüli hőhullámok sújtják idén nyáron, Liguria régióban júliusban regisztrálták a leghosszabb hőséget.