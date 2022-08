Időjárás-vihar

Vihar - A közúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a zivatar

A Duna vonalától nyugatra eső területeken a hirtelen lezúduló eső miatt lassabb haladásra kell készülni a gyorsforgalmi utakon, valamint a fő-és a mellékutakon egyaránt. 2022.08.19 23:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közúti közlekedést is nehezíti az országot péntek este elérő, zivatarokkal kísért hidegfront.



Az Útinform a honlapján azt írta: fennakadást okoz a közlekedésben a nyugatról keletre tartó vihar.



A zivatar miatt az M7-es autópályán a Martonvásár és Budapest közötti szakaszon mindkét oldalon szinte csak araszol a forgalom. A Tatabánya-Székesfehérvár-Dunaújváros-tengelyen, valamint a Duna vonalától nyugatra eső területeken a hirtelen lezúduló eső miatt lassabb haladásra kell készülni a gyorsforgalmi utakon, valamint a fő-és a mellékutakon egyaránt.



Korábban a Mávinform azt közölte: fa dőlt a viharban a vasúti pályára és a felsővezeték is megrongálódott Székesfehérvár és Ódinnyés között péntek este. Emiatt a székesfehérvári vonalon késnek a vonatok.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat többször felhívta a figyelmet a zivatarok és a felhőszakadás veszélyére. Az időjárás az augusztus 20-ai ünnepi programokat is befolyásolja, ezért azt kérték: aki kilátogatna a rendezvényekre, kövesse az időjárás alakulását, a veszélyjelzéseket.