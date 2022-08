Aszály

Elképesztő dolgok kerültek elő a kiszáradt Vekeri-tó medréből

Bontatlan Sztár tonik, pöttyös gumilabda, sörös és Pepsi-kólás palackok, Prím Panda tejjégkrém - most hogy teljesen kiszáradt a Debrecen melletti tó, előkerült az évtizedek alatt beledobált szemét egy része.



A látvány szívszorító, az 1970-es évek elején kialakított 18 hektáros horgász- és csónakázótó gyakorlatilag eltűnt, és könnyen lehet, hogy soha nem is tér vissza a medrébe a víz.



A Vekeri-tó kiszáradásával Debrecen és a környék fontos kiránduló- és pihenőhelyet veszített el. A drámai helyzet egyik érdekessége, hogy a víz eltűnésével szem elé került az a rengeteg szemét, amit az elmúlt csaknem ötven évben ejtettek-dobáltak a kirándulók, pecások, csónakázók a tó vizébe.



Az öt évtizednyi hulladék nagy része persze mélyen, a megkeményedett iszap repedezett hasábjaiba ágyazódva rejtőzik továbbra is, de olyan tárgyak is előkerültek most, amelyek nem fúródtak túl mélyre a tó medrébe. Érdekes és persze egyben szomorú látni, hogy a hetvenes évektől napjainkig mi mindent hajítottak a tóba az ide látogatók.



Az rtl.hu fotókat is készített, itt tudja megnézni őket.