Időjárás

Enyhülhet az aszály a Rajna térségében, bő fél méterrel emelkedhet a vízállás

Enyhülhet a német gazdaság lassulásával fenyegető aszály a Rajna térségében, egy szerdán közölt előrejelzés szerint a következő napokban több mint fél méterrel emelkedhet a vízállás Németország legfontosabb vízi szállítási útvonalán.



A rajnai vízügyi és hajózási hatóság (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein - VSA-Rhein) közleménye szerint a folyó teljes vízgyűjtő területén csapadékra lehet számítani, így a vízállás a jövő hét végére 50 centiméterrel vagy annál is nagyobb mértékben emelkedik.



Viszont a hullám levonulása után a Rajna ismét apad majd - tették hozzá, kiemelve, hogy az utóbbi hónapok száraz időjárása miatt a folyó középső és alsó szakaszán szokatlanul alacsony a vízállás, és egyelőre nem várható tartós javulás.



Adataik szerint a legsekélyebb részen, a Koblenz melletti Kaubnál szerdán már csak 34 centiméter volt a vízállás. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a felszín és a meder legalacsonyabban fekvő pontja között mindössze 34 centiméteres a vízoszlop, mert az úgynevezett nullpont méréstechnikai okokból nem a meder legmélyebb pontja.



Kifejtették: a teherhajók által használt sávban jóval mélyebb a víz - Kaubnál 146 centiméter, Kölnnél 186 centiméter, a német-holland határon fekvő Emmerichnél 196 centiméter -, de a Rajnán használt hajók maximális merüléséhez képest ez is igen sekély.



A teherhajók merülése teljes rakománnyal mérettől függően 2,5-4,5 méter, ennek megfelelően alacsony vízállás mellett kevesebb rakományt lehet szállítani - írták.



A folyó vízállásával kapcsolatban az utóbbi napokban megjelent elemzésekben rendre kiemelték, hogy a Rajna a nyersanyagok, vegyi anyagok és az energiahordozók egyik legfontosabb szállítási útvonala Németországban, a szállítási költségeket meghatározó vízállás alakulása így nemzetgazdasági jelentőségű.



A német iparvállalatok szövetsége (BDI) szerint az alacsony vízállás egész ágazatokat veszélyeztet. Már csak "idő kérdése", és fel kell függeszteni a termelést vegyipari és acélipari üzemekben - áll az érdekképviselet keddi állásfoglalásában, amely szerint az energiaellátás biztonságát is egyre nehezebb fenntartani.



A Rajna alacsony vízállása akár "keresztül is húzhatja azt a politikai tervet, hogy a gázválság miatt átmenetileg erősebben támaszkodunk a szénre" - írta a BDI, hozzátéve: a vasúti hálózat szűkös kapacitása és a teherautósofőrök hiánya miatt a Rajna teherforgalmát nemigen lehet átterelni vasútra vagy közútra.