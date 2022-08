Időjárás

Folytatódik a meleg, napsütéses idő

Hétfőn sok lesz a napsütés, főleg az ország északkeleti, keleti harmadán, illetve a nyugati megyékben lehet helyenként zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 20 fok között várható, de a hidegre érzékeny vidékeken ennél hűvösebb lehet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.



Kedden is sok napsütés várható, csak helyenként lehet zápor, zivatar. A minimumok 12 és 20, a maximumok 29 és 35 fok között alakulnak.



Szerdán és csütörtökön napos, csapadékmentes idő várható. Szerdán a hajnali 13-21 fokról 31-36 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön a minimumok 15 és 22, a maximumok 33 és 38 fok között alakulnak.



Pénteken hidegfront érkezhet, emiatt felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A szél nagy területen megerősödik, helyenként - nem csak zivatar környezetében - viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 24, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 29 és 35 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon ennél több fokkal hűvösebb, míg a Tiszántúl egyes részein több fokkal melegebb is lehet.



Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A szél többfelé erős, akár viharos lehet. Szombaton a minimumok 15 és 22, a maximumok 24 és 30 fok között várhatók. Vasárnap a hajnali 14-20 fokról 25-30 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.