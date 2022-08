Időjárás

A hétvégén is csak szórványosan várható csapadék - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a többórás napsütés mellett ismét erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Az ország nagyobb részén nem várható csapadék, inkább csak a nyugati megyékben van esély arra, hogy kevés helyen kialakuljon zápor, zivatar. A légmozgás élénk, zivatarok környezetében erős is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a hidegre érzékeny északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb, a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb lehet az idő. A csúcshőmérséklet általában 27 és 32 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon pár fokkal hűvösebb lehet az idő.



Szombaton és vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de erősebben felhős tájak, időszakok is lesznek. Szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar, vagyis maradnak száraz területek. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek.



Szombaton a minimumok 11 és 21, a csúcshőmérséklet jellemzően 27 és 32 fok között valószínű, de a tartósabban felhős, csapadékos területeken ennél hűvösebb lehet az idő.



Vasárnap a hajnali 11-20 fokról délutánra többnyire 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő valószínű - olvasható az előrejelzésben.