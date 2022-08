Időjárás

A következő napokban is inkább csak elszórtan várható csapadék

A következő napokban is jellemzően csak elszórtan várható zápor, zivatar. A napsütést viszont többször felhők zavarhatják. A maximumok többnyire 30 Celsius-fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de elszórtan - nagyobb eséllyel a Dunántúlon és a keleti megyékben - előfordulhat záporeső, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű, de az északi völgyekben és a homokhátságokon ennél hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsértékek általában 25 és 33 fok között alakulnak, nyugaton azonban néhol hűvösebb is lehet.



Kedden sok lesz a napsütés. A Dél-Dunántúlon és a Tiszántúlon elszórtan zápor, zivatar is lehet. Több helyen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A minimumok jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak, de a kevésbé felhős, szélvédett tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Délután 25-31 fokig melegszik a levegő.



Szerdán egy "hidegörvény" érkezhet a térségbe, amelynek hatására erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Élénk, időnként erős lesz a szél. Hajnalra döntően 13 és 20 fok közé, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken 13 fok alá hűlhet a levegő. A maximumok 25 és 30 fok között alakulnak.



Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű záporos jellegű csapadék. Időnként megélénkül, északkeleten néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 12 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.



Pénteken, szombaton és vasárnap többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak.



Pénteken a hajnali 12-18 fokról délután 26-31 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a minimumhőmérséklet 13 és 19, a maximumhőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.



Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. A csúcsértékek 27 és 33 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.