Időjárás-hőség

Hőség - Porviharra kell készülni

Az érkező hidegfront hatására pár fokkal mérséklődik a hőség, de jelentős mennyiségű csapadék továbbra sem várható, inkább szélre, akár porviharra kell készülni - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.



Mint írták, már az ország felett van egy hidegfront, amelynek nyomán a Dunántúlra megérkezett a néhány fokkal frissebb levegő. A frontális felhőzet kelet felé haladva folyamatosan "forgácsolódik, szakadozik", így inkább csak helyi záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Szombaton nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható, de csak nagyon kevés helyen csapadék. Az ország döntő része szárazon marad - emelték ki.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy mivel gyakorlatilag a legtöbb helyen csontszárazak a talajok, a szél - főleg az Alföldön - könnyen felkaphatja port.



Az Alföldön szombaton még akár 39 Celsius-fokot is mérhetnek, de vasárnapra oda is megérkezik a néhány fokkal kevésbé meleg levegő - írta a meteorológiai szolgálat.



Az előrejelzés szerint vasárnap a minimumok 15 és 21 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny északi völgyekben ennél hűvösebb lehet a hajnal. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsértékek várhatóak, délkeleten mérhetik a magasabb értékeket.



Az országos tisztifőorvos csütörtöktől szombat éjfélig rendelte el legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.