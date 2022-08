Erőforrás-vízügy

OVF: továbbra is kielégíthetőek a vízigények

Várhatóan fokozódik az aszály, de országosan a vízigények továbbra is kielégíthetőek. A tizenkét vízügyi igazgatóságból tíz területén van érvényben vízhiány elleni védekezési készültség - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).



A közleményben az áll: a magyarországi folyók vízállása továbbra is igen alacsony, és a következő két-három napban is stagnáló vagy lassan apadó vízjárási helyzetre lehet számítani. Az aszályhelyzet a következő napokban a száraz, meleg időjárás hatására romlani fog, a rendkívüli aszállyal jellemezhető területek növekedése várható.



Országosan a tizenkét vízügyi igazgatóságból tíz területén van érvényben vízhiány elleni védekezési készültség: hét vízhiánykezelő körzetben elsőfokú, ötben másodfokú és 23-ban harmadfokú.



A vízigények kielégíthetőek a korábban visszatartott és betározott vízmennyiségből - írták. A Tisza magyarországi vízgyűjtőjén az év első hét hónapjából négyben (februárban, áprilisban, júniusban és júliusban) kevesebb víz távozott a felszínen, mint érkezett. A víztöbbletet "betározzák", beszivárog (talajvíz), öntöző csatornákon kivezetik mezőgazdasági területre, illetve egy része elpárolog - magyarázták a közleményben.



Úgy folytatták: az óriási, az átlagoshoz képest mintegy ötvenszázalékos csapadékhiány ellenére a visszatartott víznek köszönhetően folytatni tudják a tudatos vízkormányzást, vízvisszatartást Szolnoknál a Tiszán. Ennek legfontosabb célja továbbra is az, hogy a kiskörei tározóból (Tisza-tó) Szolnok ivóvízellátása és a mezőgazdasági vízigények kielégítése is biztosított legyen. Az öntözési menetrendeknek következtében pedig sehol sem volt szükség vízkorlátozásra - rögzítették.

A Balaton pénteki átlagvízállása 80 centiméter. A következő egy hétben folytatódik a tó vízállásának lassú csökkenése. A legfrissebb augusztusi előrejelzések alapján az üdülési idény végére (szeptember 1.) a tó átlagvízállása 70-75 centiméter között várható. A Balatont heti egyszer vizsgálják. Mintavételkor nem észleltek felszíni algavirágzásokat, és lakossági bejelentések sem érkeztek - olvasható a dokumentumban.



A Velencei-tó péntek reggeli vízállása 61 centiméter. A Velencei-tó alacsony vízszintje mellett az oxigénellátás kritikus fontosságú. Az oxigénellátást sem külső szervesanyag-terhelés, sem a túlszaporodó algák mennyisége nem veszélyezteti, de elővigyázatosságból a tó több pontján levegőztető, vízforgató berendezéseket telepítettek a vízügyi szakemberek, és azokat a kritikus hajnali 4-5 órától 10 óráig terjedő időszakban minden nap üzemeltetik - írták.



A Dunán Budapest alatt, a Kvassay-zsilipnél a folyó újra apadó vízállása miatt ismét megszűnt a gravitációs vízpótlás lehetősége, szivattyúkkal emelik be a vizet a Ráckevei-Dunába. A hét elején a budapesti vízügyi igazgatóság halpusztulásról kapott bejelentést. A szakemberek megállapították az oxigénhiányos víztér kiterjedését, és ezeken a területeken hozzákezdtek a levegőztetéshez. A közlemény szerint a védekezés eredményes volt, mert a kezdeti halelhullást további nem követte.



Az aszály, a tavak, folyók rendkívül alacsony vízállása, valamint a megnövekedett öntözési igények miatt folytatja munkáját a Vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse, hogy összehangolja a vízhiánnyal összefüggő vízügyi tevékenységet - közölték.