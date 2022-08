Időjárás

Ivóvízhiány fenyeget Horvátország déli részén

Horvátország déli részén ivóvízhiány alakulhat ki, mivel ez karsztos terület, és édesvíz-ellátottsága jobban függ a helyi csapadékmennyiségtől - figyelmeztetett a horvát hidrometeorológiai intézet (DHMZ), amiről a Vecernji List című horvát napilap számolt be szerdán.



Az országban már hosszabb ideje mérnek magas hőmérsékleteket, július végén 39 Celsius-fok is volt. A folyók vízállását jelentősen befolyásolta a csapadék szűkössége is az elmúlt hónapokban. Emiatt az Isztriai-félsziget kivételével a déli, dalmáciai területeken jelentősen leapadt a vízkészlet - közölte a DHMZ. A lakosság vízellátása szempontjából pedig különösen fontos a karsztvíz, kiváltképp a vízhiányos területeken.



A horvátországi folyók vízállása ugyan alacsonyabb a megszokottnál, de egyelőre nem érték el az abszolút minimumot. "A meteorológiai modellek alapján a következő héten nem várható olyan jelentős csapadék, amely javíthatna a jelenlegi hidrológiai helyzeten" - figyelmeztetett a DHMZ.



Mindezen okok miatt Isztria megyében már korlátozták a vízfogyasztást. Boris Miletic, a megye elöljárója július 18-án megtiltotta a közterületeken és a magánterületeken az ivóvízzel való öntözést, továbbá a piacok és halpiacok kivételével a közterületek vízzel való tisztítását. A strandokon nem működnek a zuhanyzók és az autómosóknak is be kellett zárniuk. Miletic továbbá hétfőn közölte, hogy vízkorlátozás még legalább egy hétig érvényben marad.



Az Adriai-tenger vízgyűjtő területeinek folyóin kívül a Fekete-tenger vízgyűjtő területeinek folyói folynak még át Horvátországon. Ezeknél a folyóknál valamivel jobb a helyzet. Ide tartozik a Duna és a Dráva, amelyeknek a vízállása kevésbé függ a helyi csapadéktól - magyarázta a DHMZ, hozzátéve, hogy ezeken a területeken egyelőre kisebb a valószínűsége a hidrológiai szélsőségek vagy minimumok előfordulásának.