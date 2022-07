Időjárás

Esőt is hoz a hétvégén érkező hidegfront

Nem csak lehűlésre, esőre is számítani kell a hétvégén érkező hidegfront nyomán - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken többórás napsütés várható, majd késő délután északnyugat felől erősebben is megnövekszik a felhőzet. Délutánig legfeljebb néhol fordulhat elő csapadék, majd délutántól északon, északnyugaton, valamint a keleti határszélen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél nagy területen lesz élénk, zivatarok környezetében átmenetileg erős lökések is lehetnek. A minimumok 15 és 21, a maximumok 32 és 37 fok között alakulnak.



Szombaton érkezik a markáns hidegfront, amelynek nyomán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A front érkezése előtt délelőtt a keleti megyékben süthet ki több órára a nap, illetve a felhőzet csökkenését követően Nyugat-Magyarországon lehet némi napsütés. A légmozgás élénk, erős, zivatarokban viharos lehet. A hajnali 16-22 fokról többnyire 26-34 fokig melegszik fel a levegő, de Nyugat-Magyarországon néhol ennél pár fokkal kevesebb is lehet.



Vasárnap a keleti területeken még többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, másutt többórás napsütés várható. Sokfelé megerősödik, a középső országrészben és a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 19, a csúcsérték 22 és 28 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.